У Кропивницькому марафоном відзначили мужність українських військовополонених [ Редактировать ]
Жителі Кропивницького провели марафон на підтримку своїх земляків-військовополонених.
Стартував він на Фортечних Валах. Там зібралося зо три сотні людей - військові, ліцеїсти, волонтери та небайдужі містяни. Зі світлинами полонених земляків та прапорами в руках вони пробігли центральною вулицею міста - до площі Героїв Майдану.
Спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков потрапили в полон окупантів під Дебальцевим - у лютому 2015 року. Зараз вони перебувають у колонії, на території, непідконтрольній Україні.
"1335 днів як наші хлопці перебувають у неволі - і ви свідки і вся Україна свідки, що ми зробили все, що могли і не могли. Сьогодні ми провели соціальний захід - марафон на підтримку наших хлопців, вони це відчують, це дасть їм сили і надію на скоріше повернення додому", - наголосила Людмила Глондар, сестра військовополоненого Сергія Глондаря.
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