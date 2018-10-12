Українська збірна "Ігор Нескорених" - зустрілася із своїми канадськими побратимами. Напередодні змагань спортсмени обмінювалися досвідом. Як пройшло останнє тренування - бачив Даніїл Снісар.

У цьогорічних Іграх Нескорених рекордна кількість країн-учасників - 18. Від України за перемогу боротимуться 15 спортсменів - колишніх військовослужбовців, які дістали поранення на Донбасі.

"Люди, які отримали поранення, інвалідність, або хвороби під час виконання військового обов'язку - можуть показати, що вони готові тренуватися, змагатися і показувати хороший результат. А також це доводить те, що Україна є рівною серед інших країн, що вона вибрала шлях євроінтеграції та вступу до НАТО", - переконаний Сергій Ільницький, капітан української збірної команди на "Іграх Нескорених".

Сьогодні незламні духом провели відкриті тренування, спільно з канадськими побратимами. Поділитися досвідом приїхав учасник війни в Афганістані, майор Саймон Мею - капітан збірної Канади на торішніх змаганнях.

"Я тут, аби підтримати українських військових. Наша місія - обмінятися досвідом. І допомогти вашій команді, оскільки до цього я вже брав участь в Іграх Нескорених. У вас реально круті хлопці. Команда дуже добре підготовлена, особливо у плаванні та пауерліфтингу", - говорить Саймон Мею, канадський військовослужбовець.

"Люди дружать не тільки на Інвіктусі, але й в багатьох різних змаганнях федерацій різних. Люди між собою дружать. Тому для нас це не щось виняткове. А так, я вважаю, що обмін досвідом - це позитивно", - наголосив Євген Олексенко, учасник української збірної команди на "Іграх Нескорених".

Змагатимуться за перемогу українці в плаванні, легкій атлетиці, веслуванні на тренажері, велоспорті та стрільбі з лука. В останній дисципліні - честь країни відстоюватиме Майя. Вона - єдина жінка в команді. Зброю в руках, каже, вже тримала. Із "14 року добровільно пішла воювати на схід.

"В Іграх Нескорених вирішила взяти участь чисто для себе. Я не сподівалася, що потраплю у збірну. Але зараз я тут. Для мене була моя участь дуже складною, насправді. Я доклала надзвичайну кількість зусиль. І коли я отримала перемогу там - напевно це була найсолодша перемога за останні роки", - розповідає Майя Москвич, учасниця української збірної команди на "Іграх Нескорених".

Попереду в спортсменів тиждень відпочинку. До Сіднея, де відбудуться змагання, команда вирушить наступної п'ятниці.