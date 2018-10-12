У королівській сім'ї - чергове свято. Сьогодні онука Єлизавети Другої, принцеса Євгенія виходить заміж. Чому це весілля вже прозвали резонансним і як минула гучна церемонія вінчання - дивіться далі.

Велика Британія вдруге за рік затамовує подих. 28-річна онука Єлизавети Другої, дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон - принцеса Євгенія Йоркська виходить заміж за Джека Бруксбенка. Подивитися на весілля зібралися близько 10 тисяч осіб. Знайшлися й понад сотня невдоволених, мовляв - друге за рік королівське вінчання - це задорого для країни, адже частину весільних витрат покривають з держбюджету.

"Два королівські весілля за рік - це досить незвично. Проте, думаю, кохання того варте, скільки б це не коштувало", - переконана Емма Вудс, відвідувачка королівського весілля.

На особливу подію зібралася рекордна кількість людей. Дехто хотів просто ближче розгледіти весільну сукню принцеси, а дехто - прийшов благословити шлюб і привітати молодят. Вінчання відбулося в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Обранець принцеси Євгенії - Джек Бруксбенк - менеджер престижного лондонського нічного клубу "Махікі", куди часто навідувалися і члени королівської сім'ї. Зустрічалася пара 7 років.

"Мене справді захоплює той факт, що принцеса виходить заміж за простого чоловіка. Джек Бруксбенк - не той, у кого є титул і слава, але він той, хто зміг завоювати довіру королівської сім'ї та самої королеви", - говорить Керрі Еванс, відвідувачка королівського весілля.

Почесними запрошеними гостями стали принц Вільям та Гаррі зі своїми дружинами Кейт Мідлтон і Меган Маркл, до яких прикуто не менше уваги, аніж до молодят. Благословила вінчання королева Єлизавета Друга.

Окрім королівської родини церемонію відвідали й британські знаменитості. Серед яких - співак Робі Вільйямс, модель Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл. Після урочистостей принцеса з нареченим проїдуться вулицями міста, а ввечері відбудеться закрита вечірка для найближчих друзів.