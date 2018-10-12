Социологи из Центра "София" представили сегодня результаты исследования общественных настроений - и электоральных, и в связи с войной на Донбассе. Начнем с первого. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье и при существующим политическом раскладе, то тройка лидеров выглядела бы следующим образом:

На первом месте Юлия Тимошенко с результатом около 16 процентов (15,9%), на втором - Петр Порошенко с результатом около 10 процентов (9,3%), Юрий Бойко - почти 9 процентов (8,8%).

А вот если бы расклад все-таки изменился и Юрий Бойко участвовал в выборах в качестве единого кандидата от оппозиции, его результат оказался бы выше - 14 процентов и это второе место после Юлии Тимошенко с 15 процентами (15,5%).

А вот по военной тематике, ответы опрошенных распределились следующим образом:

Большинство - свыше 60 процентов отвергают силовой вариант освобождения оккупированных территорий. Половина допускает возможность уступок на переговорах. Особенно большой поддержкой людей пользуется идея размещения миротворцев на всей оккупированной территории - ее одобряют почти 65 процентов участников опроса. Существенной можно назвать и поддержку Минских договоренностей - только 27 процентов одобряют идею отказа от "Минска".

"Пока не развернулась политическая дискуссия и предвыборная дискуссия, связанная с новыми подходами к обеспечению мира и восстановлению территориальной целостности Украины. Еще весной большинство социологов и политологов подчеркивали, что тема мира является темой номер один в плане ожиданий и требований граждан от политической силы и кандидатов. Естественно, ожидалась готовность и представление новых подходов к тому, как обеспечить мир", - подчеркнул Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".