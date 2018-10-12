Порошенко ввел в действие решение по безопасности в Азовском море [ Редактировать ]
Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
Это целый комплекс решений, и приняты они в ответ на агрессивные действия России в этом регионе. Поручения даны Кабмину, СНБО, Министерству иностранных дел. Общая цель - вернуть законный порядок в акваторию Черного и Азовского морей, а также в Керченский пролив.
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