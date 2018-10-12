Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Это целый комплекс решений, и приняты они в ответ на агрессивные действия России в этом регионе. Поручения даны Кабмину, СНБО, Министерству иностранных дел. Общая цель - вернуть законный порядок в акваторию Черного и Азовского морей, а также в Керченский пролив.