Цены на бензин: почему стоимость топлива постоянно растет [ Редактировать ]
В эфире передачи "Подробности недели" Оксана Продан, независимый экономист и член парламентского комитета по налоговой и таможенной политике, рассказала, что делать со скачками цен на бензин в нашей стране. А политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал новость о том, что МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.
"Я бы говорила о ценах в нескольких частях. Одна часть - это нефть, она растет, и мы не можем на нее влиять. Но есть и другая часть, которая состоит из курса доллара и евро. Если гривна падает, соответственно растет стоимость бензина. Есть внутренняя часть - акциз, в евро тоже. Т.е сегодня 7 гривен в цене бензина - это только акцизная цена. Если бы он был привязан к гривне или был ниже, соответственно, была бы и ниже цена. Есть еще одна часть - коррупционный налог. Если при импорте или производстве ты не можешь без уплаты той или иной мзды или взятки оформить товар, то эти риски, этот коррупционный налог, закладывается в стоимость товара", - сказала Продан.
Также независимый экономист рассказала, что может сделать государство для борьбы с этой проблемой:
Что может сделать государство, кроме этих вещей, - обеспечить нормальную работу Антимонопольного комитета. Когда цена нефти в мире падала, в Украине цена топлива не падала. Так как не работал Антимонопольный комитет, он не заставлял импортеров снижать цену в связи со снижением стоимости нефти.
На вопрос о том, когда наконец-то решат проблему евробляхеров, и где застопорилось решение - в Кабмине или в Верховной Раде, Оксана Продан ответила:
На сегодняшний момент проект ко второму чтению готовится в парламенте. Он в нашем комитет находится, и я точно понимаю, что сегодня все решения зависят от решения парламента.
"Есть два законопроекта, связанные между собой. Один снижает общий акциз для всех импортеров транспортных средств с коэффициентом возраста. Есть второй законопроект. Он предусматривает жесткую ответственность за нерастаможку", - добавила она.
Кроме того, Тарас Загородний прокомментировал новость о том, что МВФ признал Украину беднейшей страной Европы:
Я всегда скептически относился к сотрудничеству с МВФ. Многие страны как раз на этом и заканчивали. Люди в массе своей беднели, а верхушка, как была, так и оставалась богатой. Поэтому, МВФ требует поднять цены на газ, чтобы люди стали еще беднее. А в действительности статистика удручает, поскольку темпы роста украинской экономики достаточно низки. Чтобы темпы роста были выше, нужно меньше слушать МВФ. Чем больше правительство в нашей стране будет думать о развитии обрабатывающей промышленности, тем будет лучше и для нашей экономики.
Ранее мы писали о том, что бензин в Украине стремительно дорожает.
по теме
Бензин в Киеве стремительно дорожает
В среду, 3 октября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве значительно возросли
Правительство добивается компромисса в повышении цены на газ - эксперт
Когда поднимут цену на газ, и почему до сих пор официально нет никаких внятных комментариев по переговорам с МВФ
В Украине подорожали хлеб и водка
В сентябре в Украине выросли цены на продукты питания и алкоголь
Субсидии в 2019 году: сколько денег выделят украинцам
Накануне первый вице-премьер-министр Степан Кубив провел первое заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий
Новый iPhone в Украине: сколько будет стоить
Стало известно, за сколько украинцы смогут купить новые iPhone Xs и iPhone Xs Max.