В эфире передачи "Подробности недели" Оксана Продан, независимый экономист и член парламентского комитета по налоговой и таможенной политике, рассказала, что делать со скачками цен на бензин в нашей стране. А политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал новость о том, что МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.

"Я бы говорила о ценах в нескольких частях. Одна часть - это нефть, она растет, и мы не можем на нее влиять. Но есть и другая часть, которая состоит из курса доллара и евро. Если гривна падает, соответственно растет стоимость бензина. Есть внутренняя часть - акциз, в евро тоже. Т.е сегодня 7 гривен в цене бензина - это только акцизная цена. Если бы он был привязан к гривне или был ниже, соответственно, была бы и ниже цена. Есть еще одна часть - коррупционный налог. Если при импорте или производстве ты не можешь без уплаты той или иной мзды или взятки оформить товар, то эти риски, этот коррупционный налог, закладывается в стоимость товара", - сказала Продан.

Также независимый экономист рассказала, что может сделать государство для борьбы с этой проблемой:

Что может сделать государство, кроме этих вещей, - обеспечить нормальную работу Антимонопольного комитета. Когда цена нефти в мире падала, в Украине цена топлива не падала. Так как не работал Антимонопольный комитет, он не заставлял импортеров снижать цену в связи со снижением стоимости нефти.

На вопрос о том, когда наконец-то решат проблему евробляхеров, и где застопорилось решение - в Кабмине или в Верховной Раде, Оксана Продан ответила:

На сегодняшний момент проект ко второму чтению готовится в парламенте. Он в нашем комитет находится, и я точно понимаю, что сегодня все решения зависят от решения парламента.

"Есть два законопроекта, связанные между собой. Один снижает общий акциз для всех импортеров транспортных средств с коэффициентом возраста. Есть второй законопроект. Он предусматривает жесткую ответственность за нерастаможку", - добавила она.

Кроме того, Тарас Загородний прокомментировал новость о том, что МВФ признал Украину беднейшей страной Европы:

Я всегда скептически относился к сотрудничеству с МВФ. Многие страны как раз на этом и заканчивали. Люди в массе своей беднели, а верхушка, как была, так и оставалась богатой. Поэтому, МВФ требует поднять цены на газ, чтобы люди стали еще беднее. А в действительности статистика удручает, поскольку темпы роста украинской экономики достаточно низки. Чтобы темпы роста были выше, нужно меньше слушать МВФ. Чем больше правительство в нашей стране будет думать о развитии обрабатывающей промышленности, тем будет лучше и для нашей экономики.

Ранее мы писали о том, что бензин в Украине стремительно дорожает.