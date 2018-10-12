Ким Чен Ын удивил американцев барскими замашками [ Редактировать ]
Ким Чен Ын внезапно поменял автомобильные вкусы! Раньше пользовался только "Мерседесами" для официальных появлений, а теперь купил новый роскошный Rolls-Royce! И сделал это - специально для встречи с госсекретарем США Майком Помпео.
На этой новой машине он и подъехал к ожидавшему американцу. Впрочем, этот жест наполнен очень серьезным политическим смыслом. Международные санкции - ну, по идее - должны заблокировать поставки в КНДР в том числе и предметов роскоши. Таким образом, северокорейский лидер показал, что считает санкционное давление совершенно бесполезным и сможет купить все, что посчитает нужным.
Переговоры в Пхеньяне длились почти четыре часа. Тема - ядерное разоружение. В итоге, Ким согласился пустить американских инспекторов на свой ядерный полигон, чтобы они убедились в его демонтаже. Ну и добился главного для себя - американцы готовятся ко второй встрече Дональда Трампа с лидером КНДР.
"Я вернулся из поездки в Пхеньян, где мы достигли существенного прогресса. Хотя нам еще предстоит пройти долгий путь и многое сделать, уже видна конечная цель - полное ядерное разоружение Северной Кореи", - заявил Майк Помпео, государственный секретарь США.
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