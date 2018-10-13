Многие из нас в любой момент могут потерять работу. Кто-то идет под сокращение, кто-то попросту не справляется со своими обязанностями. Однако потеря работы вызывает стресс и неопределенность, справиться с которой не каждому по силам. Интернет-журнал Factinteres собрал 5 шагов, чтобы оправиться после увольнения.

Признайте свои эмоции

После увольнения каждый человек испытывает разные эмоции. Кто-то испытывает панику, кто-то даже злится. Однако постарайтесь признать, что все нормально. Практически каждый человек в жизни хотя бы раз терял работу. Важно понять, что потеря работы - это знак, что пора двигаться дальше, пора сосредоточиться на чем-то другом.

Не делайте из этого тайну

Ничего постыдного или негативного в увольнении нет. Особенно, если вы сами решили сменить работу. Храня тайну, вы еще больше впадаете в негативные эмоции и вызываете стресс. Более того, друзья и родственники могут помочь в поиске новой работы.



Например, на работе у вашего друга ищут маркетолога, а вы как раз имеете багаж знаний и навыков в этой области. Если у вас будет желание и перед вами действительно друг - новая работа почти у вас в кармане.

Заранее подготовьте немного накоплений

Чаще всего причиной паники при потере работы является отсутствие накоплений. У человека в такой ситуации возникает справедливый ряд вопросов: "Что же я буду есть? Как оплатить квартплату?". Если бы у человека имелось достаточно накоплений, такие бы вопросы отошли на второй план. Поэтому старайтесь всегда иметь немного накоплений, которые позволят пару месяце безбедно жить.

Развивайте свои навыки

Пока вы еще не потеряли работу, рекомендуем обзавестись несколькими навыками. Это позволит в ситуации поиска работы значительно расширить список вакансий, на которые вы подойдете. Сейчас существует достаточно много различных курсов (в т.ч. и онлайн), которые помогут развить в себе новые навыки.

Заранее приготовьте резюме

Имея работу, старайтесь всегда иметь свое резюме под рукой. Дело в том, что потеряв работу, вы начнете создавать резюме с нуля и вспомнить какие-нибудь важные достижения прошлой работы будет непросто. Поэтому старайтесь хотя бы 1 раз в полгода корректировать собственное резюме, добавляя в него свои достижения и корректируя навыки. Так вы сэкономите немало сил и времени в случае потери работы.

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