В Украине разгорелся скандал с известным туроператором TUI Украина. Десятки украинцев, заказавших туры в Турцию и Египет в одном из представительств TUI Украина, заявили, что стали жертвами аферы: они полностью оплатили перелет и пребывание в отелях, но так никуда и не уехали. Люди потеряли по несколько тысяч долларов и теперь не знают, как получить деньги обратно. Потому что договор заключали с частным предпринимателем, который оказывал услуги якобы по договору с TUI Украина. На днях масштабной туристической аферой заинтересовалась и полиция, передают "Факты".

"Мы были уверены, что покупаем путевки у TUI Украина. Туры заказывали в офисе в торговом центре "Алладин" на Позняках. Там висела вывеска "TUI", и менеджер, которая с нами общалась, подтверждала, что они работают с компанией по договору. К тому же в этот офис я обращалась уже не впервые. В прошлом году брала у них путевку, все было в порядке", - рассказала одна из пострадавших.

Жертвами мошенничества стали больше 10 человек. Жители Киева заплатили за туры но так и никуда не отправились на отдых. Компания до сих пор не вернула деньги за "туры в никуда". Пока так и не ясно у кого же все таки пострадавшие приобрели путевки: у "Анекс Туре" или у туроператора TUI Украина.

В офисе TUI сперва не отрицали, что сотрудничают с с этим агентством. Однако когда начали массово поступать жалобы и скандал начал набирать обороты, в TUI Украина заявили, что, оказывается, договор с этим турагентством в ТРЦ "Алладин" они разорвали еще в декабре 2017 года. В итоге, жертвы мошенников написали заявление в полицию.

Ранее сотни украинцев застряли в Египте на курорте.