Депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что президент использует церковный вопрос как элемент своей предвыборной кампании. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает пресс-служба блока.

По его словам, политикам стоит держаться подальше от религиозных вопросов.

"Действующий глава государства использовал церковный вопрос как элемент собственной предвыборной кампании. Это абсолютно неправильно, поскольку такая ситуация вносит еще больший раскол в общество. Пусть церковные лидеры сами разбираются в церковном вопросе. Человек должен молиться Богу не вследствие политического давления, а по велению души. Кто в какую церковь хочет ходить - пусть ходит", - отметил народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что церковные вопросы не должны решаться руководителями фракций парламента или президентом.

"Церкви должны сделать шаг к объединению без всякого политического давления. Но о каком объединении может идти речь, если президент использует церковный вопрос в своей избирательной кампании, и таким образом раскалывает страну. Хотя я очень надеюсь, что дальнейшего раскола удастся избежать несмотря на то, что власть ведет именно к этому", - отметил оппозиционный политик.