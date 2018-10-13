Американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом [ Редактировать ]
Власти американского штата Юта признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом, сообщили в пресс-службе Посольства Украины в США.
10 октября в городе Солт-Лейк-Сити в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого и почетного консула Украины в штате Юта Джонатана Фридмана губернатор штата Юта Гэри Герберт подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.
Кроме того, власти американского штата Юта провозгласили 24 ноября 2018 года Днем памяти украинского Голодомора-геноцида.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор геноцидом.
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