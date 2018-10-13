В районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил российский дрон "Орлан-10", сообщили в пресс-центре ООС.

"13 октября в небе над Лисичанском снова был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника. В 8.09 радиотехническими средствами обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя явно разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность №1. Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24", - говорится в сообщении, опубликованном на Facebook.

Отмечается, что в 08:45 экипаж вертолета получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват воздушной цели.

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