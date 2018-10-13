Президент Петр Порошенко призвал украинцев утром 14 октября на Софийской площади помолиться за автокефалию украинской церкви.

"Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинской общине совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь, которую мы творим вместе", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Президент призвал всех неравнодушных украинцев завтра в 9.30 собраться на Софийской площади и помолиться за автокефалию украинской церкви.

Ранее сообщалось, что Томос об автокефалии Украина может получить уже в ноябре.