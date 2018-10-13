Порошенко призвал украинцев помолиться за автокефалию [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко призвал украинцев утром 14 октября на Софийской площади помолиться за автокефалию украинской церкви.
"Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинской общине совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь, которую мы творим вместе", - написал глава государства на своей странице в Facebook.
Президент призвал всех неравнодушных украинцев завтра в 9.30 собраться на Софийской площади и помолиться за автокефалию украинской церкви.
Ранее сообщалось, что Томос об автокефалии Украина может получить уже в ноябре.
по теме
В Киеве закрыли легендарный кинотеатр
О закрытии кинотеатра сообщили в администрации учреждения
Родственники онкобольных подрались с полицией (видео)
28 сентября, активисты и родственники тяжелых онкобольных подрались с полицией, охранявшей здание Минздрава
ПриватБанк останавливает работу: когда и почему
В банке советуют своим клиентам позаботиться о наличных деньгах заранее
"Туристическая афера": десятки украинцев приобрели туры в никуда
Десятки украинцев, заказавших туры в Турцию и Египет в одном из представительств TUI Украина, заявили, что стали жертвами аферы
Младенец скончался во время домашних родов
В Киеве домашние роды обернулись трагедией для семьи