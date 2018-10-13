Министр обороны Украины Степан Полторак оставляет военную службу в соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины". Об этом с своем Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

Генерал армії України Степан Полторак залишає військову службу. Відповідно до вимог Закону України “Про національну безпеку України” вже з 1 січня наступного року посаду Міністра оборони України має посідати цивільна особа. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 октября 2018 г.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года должность Министра обороны Украины должен занимать гражданский человек. Генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Ценя значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра.", – написал Порошенко.

По словам Петра Порошенко, Закон, согласованный с партнерами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторак гражданским министром обороны Украины после оставления им военной службы.

Напомним, Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года. До этого он командовал Национальной гвардией, а еще ранее, но уже после Революции достоинства - Внутренними войсками до их расформирования.