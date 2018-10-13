Возле Курильских островов произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области России.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы РАН в субботу, 13 октября.
"Землетрясение зарегистрировано в субботу в 22:10 по сахалинскому времени (14:10 по Киеву) с эпицентром в 269 км северо-западнее города Северо-Курильска (остров Парамушир, Северные Курилы) на глубине 509 км", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в населенных пунктах региона не ощутили подземный толчок. Тревога из-за возможных цунами не объявлялась.
Накануне 28 сентября у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.
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Данные не окончательные, поскольку поисково-спасательная операция продолжается