Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы РАН в субботу, 13 октября.

"Землетрясение зарегистрировано в субботу в 22:10 по сахалинскому времени (14:10 по Киеву) с эпицентром в 269 км северо-западнее города Северо-Курильска (остров Парамушир, Северные Курилы) на глубине 509 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенных пунктах региона не ощутили подземный толчок. Тревога из-за возможных цунами не объявлялась.

Накануне 28 сентября у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.