Бойовики на Донбасі не припиняють бити з важких калібрів. Сьогодні вже п'ять разів відкривали вогонь із забороненої зброї. Загалом же станом на вечір суботи - одинадцять обстрілів по всій лінії фронту.

Докладніше про ситуацію на передовій - розкаже Руслан Смещук.

Прифронтова Красногорівка. Один кілометр - і вже починаються позиції противника. В останні дні тут дуже гаряче. Бойовики стріляють постійно.

"Противник активизировался, участились обстрелы. Даем адекватную ответку. Сейчас листва упадет и противник еще активизируется, и будет больше нашей работы. В основном они используют 12,7 и участились случаи использования минометов", - розповідає Ілля, військовослужбовець ЗСУ.

Під прикриттям мінометів позиції армійців обстрілювала ворожа піхота. Підходили майже впритул і накривали українські укріплення реактивними гранатами.

"Пару часов держали хорошо, прижимали к земле - пытаются они подойти ближе, чтобы из РПГ устроить обстрел", - говорить Андрій, військовослужбовець ЗСУ.

В якийсь момент бойовики навіть застосували броньовані машини піхоти. Втім армійці цього довго не терпіли. Запросили можливість вогню у відповідь. Супротивник був змушений припинити Обстріл.

"Было очень горячо, работали по нам с трех направлений. СПГ, БМП-1, 12,7. И по соседям справа работал миномет. Высшие командиры нам дали добро на открытие огня", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ

Хоча гармати й мовчать - в цілому ситуація напружена. Напередодні дня захисника України - бойовики активізувались.

"Дуже часто почалися обстріли із заборонених видів зброї. Це міномети 82 мм і 120 мм. Крупнокаліберні кулемети, а також працюють їх снайпери", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Найбільшим випробуванням стане завтрашній день - День захисника України. У такі свята бойовики завжди збільшують кількість обстрілів. Проте Верховний головнокомандувач Петро Порошенко дозволив відкрити вогонь у відповідь з усіх наявних калібрів.