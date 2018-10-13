У Херсоні з'явиться стадіон для футбольної команди, яка переїхала з Криму. Побудують його вже наступного року. Це спортсменам пообіцяв Президент Петро Порошенко. Сьогодні він побував з робочою поїздкою на Херсонщині.

Що побачив та з ким поспілкувався, розкаже Марина Михайловська.

Більше 2 тисяч юнаків та дівчат офіційно стали студентами легендарного навчального закладу - Херсонської державної морської академії. Привітати їх приїхав Президент України. Тож урочиста посвята в курсанти цього року для закладу особливо відповідальна. Традиційно новобранці складають присягу.

"Перед державним прапором України і знаменами академії, нашими рідними і близькими, розумом і серцями присягаємо на вірність українському народу".

Петро Порошенко власноруч пов'язав гюйси трьом першокурсникам. Натомість від Академії очільнику держави вручили символічний подарунок - штурвал.

Розбудова українського флоту - це головне завдання Херсонської академії - підкреслив президент. Зараз навчальний заклад готує не лише українських студентів, а й багатьох іноземних. А це значить - українська освіта високо цінується за кордоном. Крім того, керівництво закладу співпрацює з багатьма іноземними інвесторами.

"Чотири роки тому український народ здійснив цивілізаційний вибір на користь європейського майбутнього, а декілька тижнів тому Верховна Рада підтримала пропозицію президента щодо зміни Конституції , щодо закріплення в Конституції європейського євроатлантичного вибору українського народу - 321 голос "за". Конституційна більшість є твердою запорукою, що найближчим часом ці зміни до Конституції будуть прийняті", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

Поки президент брав участь у посвяті курсантів, його вже чекали на херсонському стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи. Тут влаштували обласні змагання з футболу серед дітей та ветеранів АТО. Майже 30 команд боролися за право отримати нагороду з рук очільника держави.

Вже у столиці Петро Порошенко звільнив з військової служби міністра оборони Степана Полторака. Про це президент заявив під час урочистостей до Дня захисника України в Києві. Він пояснив: згідно з українським законом, з наступного року керувати міністерством оборони повинна цивільна особа. Тому генерал армії Степан Полторак і подав рапорт про звільнення.

"Але цінуючи значний визначальний внесок Степана Полторака у відродження Збройних Сил України, а до того - відродження і становлення Національної Гвардії України, я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра", - заявив Петро Порошенко, президент України.

За словами Порошенка, цей закон узгоджений з партнерами по НАТО і така процедура була передбачена. Також президент нагородив Степана Полторака орденом Богдана Хмельницького І ступеня.