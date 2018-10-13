Комітет Верховної Ради з питань регламенту розглянув цього тижня одразу два подання на зняття депутатської недоторканності. Вони стосувалися депутатів від "Опозиційного блоку" - Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. Обох політиків підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Наскільки обґрунтовані ці підозри? І коли подання винесуть у сесійну залу? Усі подробиці - в нашому матеріалі.

Регламентний комітет Верховної Ради опублікував висновок про подання ГПУ щодо співголови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

У документі, опублікованому на сайті Верховної Ради, йдеться, що докази Генпрокуратури ґрунтуються на припущеннях та свідченнях, отриманих незаконним шляхом.

Комітетом взято до уваги те, що Генеральний прокурор України додатково проведе перевірку доказів щодо права власності на земельні ділянки, зазначені у поданні, а також те, що докази у поданні ґрунтуються на припущеннях та на свідченнях, які було здобуто незаконним шляхом і Генеральний прокурор України має намір їх перевірити.

Адвокат Вілкула, Олексій Баганець, зазначив - звинувачення проти опозиціонера будуються на законах, які втратили силу ще у 2001 році. А ключовий свідок дав показання під тиском. 70-річного Вадима Кобиляцького - без рішення суду - прокуратура помістила у грудні 2017 року в неопалювальну камеру і вимагала дати неправдиві свідчення проти Вілкула. Але навіть в цих умовах Кобиляцький не погодився говорити неправду про нардепа. Він пішов на компроміс, запропонований прокуратурою, що йому нібито дзвонили з приймальні облдержадміністрації. Заяву свідка депутати отримали під час засідання Комітету.

"Я з самого початку, ознайомившись із змістом і текстом цього документу, я прийшов до висновку про те, що це подання не є підставним, не є умотивованим, не є обґрунтованим. І саме головне, що воно не підтверджене доказами, на які можна було б послатися", - заявив Олексій Баганець, адвокат.

Крім того, депутати отримали офіційні документи, що Вілкул зберіг у державній власності земельні ділянки, які перебувають в оренді Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату, а прокуратура хоче передати їх приватній фірмі, що збанкрутіла.

"Такие же сфальсифицированные материалы как на меня - есть и на других лидеров оппозиции. Причем не из "Оппозиционного Блока". Есть на депутатов даже провластных фракций, которых хотят сделать сговорчивее, чтобы они более активно принимали участие в выборах, голосовали за бюджет. То есть практически власть своей политической волей делает из прокуроров преступников, заставляя их фальсифицировать дела. Но не смотря на все эти атаки на меня, я точно не буду голосовать как власть хочет, я буду с ними бороться", - наголосив Олександр Вілкул, співголова фракції "Опозиційний блок".

Голосування за поданням ГПУ на Олександра Вілкула відбудеться у вівторок, 16 жовтня.