Чи довіряє Дональду Трампу його дружина? Де обрали мера, підкинувши монетку? І навіщо роздяглися австралійські пожежники? Про це й не тільки - далі в нашому огляді.

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Зізнання першої леді. Дружина американського президента Меланія Трамп в інтерв'ю телекомпанії ABC запевнила - чуткам про зраду чоловіка не вірить і не звертає на них уваги. Каже - ніякого погіршення стосунків з Дональдом Трампом немає. Раніше порнозірка Стормі Деніелс і колишня модель Playboy Карен Макдугал стверджували, що мали роман з президентом.

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Азартна демократія. У перуанському місті Тібільйо мера обирали... підкидаючи монетку. На місцевих виборах два кандидати отримали однакову кількість голосів. Тож виборча комісія вирішила кинути жереб. Суперники поставилися до цього з порозумінням, адже вони - двоюрідні брати.

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Подарунок з космосу. На будинок японської родини з міста Комакі впав... метеорит. Камінь був невеликий, утім на даху залишив вибоїну. Під час падіння він розколовся на три частини. Японці віднесли невідомий об'єкт до музею. А там з'ясували - це шматок метеорита віком чотири з половиною мільярди років.

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Два мільйони людей у мексиканському місті Гвадалахара святкували день своєї покровительки - Діви Сапопан. З цієї нагоди влаштували парад. Вулицями пронесли дерев'яну скульптуру святої. Закінчився вечір традиційними танцями і феєрверками.

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Роздягнулися заради благодійності. Австралійські пожежники знялися топлес для календаря на 2019 рік. Чоловіки позували перед камерами разом із цуценятами, кошенятами, коалами, поні, курчатами та поросятами. Подібні календарі випускають щороку. Із 1993 року завдяки відвертим фото вдалося зібрати майже 3 мільйони доларів.

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Прикраси, посуд, меблі, скульптура Кейт Мосс та автомобіль Ferrari - усе із золота. На Лондонському аукціоні Sotheby's уперше вирішили організувати торги, присвячені цьому дорогоцінному металу. Відбирали експонати або з чистого золота, або ж - із позолоченими елементами. Аукціон відбудеться наступного тижня.