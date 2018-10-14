Порошенко впервые присвоил женщине звание генерала [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине. Первой украинкой, получившей звание генерал-майора, стала начальница Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.
Об этом сообщается в указе, размещенном на официальном сайте главы государства.
Петр Порошенко подписал шесть указов о присвоении генеральских званий.
Звание генерал-полковника получил Бурба Василий Васильевич, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено:
- Горбилеву Вячеславу Юрьевичу - командующему ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Украины;
- Грунтковскому Олегу Леонидовичу - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины;
- Краснооку Александру Федоровичу - командующему войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- Кривоножко Анатолию Николаевичу - командиру воздушного командования "Центр", заместителю командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- Гордийчуку Владимиру Ивановичу - генерал-майору, начальнику Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Звание вице-адмирала присвоено контр-адмиралу Тарасову Андрею Андреевичу - начальнику штаба, первому заместителю командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Воинские звания генерал-майора получили:
- полковник Яременко Игорь Витальевич - начальник армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- полковник Коцюба Олег Анатольевич - первый заместитель начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины;
- полковник Крицын Эдуард Владимирович - начальник Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области;
- полковник Пименов Александр Александрович - начальник Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Также присвоено воинское звание генерал-майора юстиции полковнику юстиции Довгополову Сергею Витальевичу - первому заместителю Главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.
Ранее мы писали о том, что Порошенко наградил Жебривского орденом.
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