На Великобританию обрушился мощный шторм: есть жертвы [ Редактировать ]
На Великобританию обрушился мощный шторм "Каллум", жертвами которого стали три человека. На западе Уэльса мужчина погиб в результате оползня. Еще один человек утонул у побережья города Брайтон, сообщает "Сегодня" со ссылкой на местные СМИ.
А в гавани города Пенарт в Уэльсе спасателям удалось вытащить из воды мужчину и женщину, которые попали в воду во время непогоды, но позже мужчина скончался в больнице.
Примечательно, что больше всего от шторма пострадала западная часть королевства: там вышли из берегов реки, а часть домов осталась без электричества. Кроме того, поезда в Уэльсе и на юго-западе страны следуют с опозданием из-за оползней и упавших деревьев.
В США жертвами урагана "Майкл" стали 12 человек.
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