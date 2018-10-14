На Великобританию обрушился мощный шторм "Каллум", жертвами которого стали три человека. На западе Уэльса мужчина погиб в результате оползня. Еще один человек утонул у побережья города Брайтон, сообщает "Сегодня" со ссылкой на местные СМИ.

А в гавани города Пенарт в Уэльсе спасателям удалось вытащить из воды мужчину и женщину, которые попали в воду во время непогоды, но позже мужчина скончался в больнице.

Примечательно, что больше всего от шторма пострадала западная часть королевства: там вышли из берегов реки, а часть домов осталась без электричества. Кроме того, поезда в Уэльсе и на юго-западе страны следуют с опозданием из-за оползней и упавших деревьев.

В США жертвами урагана "Майкл" стали 12 человек.