В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's бутылку французского вина Romanée Conti 1945 года продали за 558 тысяч долларов, говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.

Фото: Twitter

С молотка пустили две бутылки Romanée Conti 1945 из личного подвала коллекционера Роберта Друхина. Одну из них продали за 558 000, а вторую за 496 000 долларов. Таким образом был побит мировой рекорд стоимости за одну бутылку вина.

Вино Romanée Conti изготавливается из винограда сорта пино нуар, который произрастает во французском регионе Бургундия. В 1945 году было изготовлено всего 600 бутылок Romanée-Conti, после этого старые виноградные лозы были выкорчеваны.

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