Украинка выиграла теннисный турнир [ Редактировать ]
Украинка Даяна Ястремская стала победительницей теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open 2018. Наша спортсменка обыграла в финале Ван Цян из Китая, сообщает на официальном сайте соревнований.
Матч завершился неожиданно легкой победой украинки со счетом 6:2, 6:1. Тейп на правой ноге китаянки, вероятно, не позволял Цян в полной мере реализовать свои способности и сковывал ее движения. Тем не менее, преимущество Ястремской было слишком велико, чтобы что-то позволило усомниться в ее превосходстве.
Равная борьба в игре протекала лишь до счета 3:2 в первой партии, после чего украинка имела полное преимущество. Таким образом, 18-летняя украинка выиграла свой первый титул в карьере в турнире серии WTA.
Ранее украинская теннисистка "уничтожила" американку на турнире в Нью-Хейвене.
по теме
В Ичне снизилась интенсивность взрывов
В настоящее время на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд
Ичня и все села в округе очищены от снарядов - ГСЧС
Подразделения ГСЧС завершили очистку от боеприпасов 15 населенных пунктов
Лига наций УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию турнирные таблицы нового международного турнира УЕФА - Лиги наций
Лига наций УЕФА: расписание и результаты матчей
6 сентября под эгидой УЕФА стартовал новый международный турнир под названием "Лига наций"
За час в Ичне прозвучало 44 взрыва, жителям оказывают помощь
На складе вблизи Ичне в Черниговской области за час произошло до 44 взрывов боеприпасов