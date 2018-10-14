Украинка Даяна Ястремская стала победительницей теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open 2018. Наша спортсменка обыграла в финале Ван Цян из Китая, сообщает на официальном сайте соревнований.

Матч завершился неожиданно легкой победой украинки со счетом 6:2, 6:1. Тейп на правой ноге китаянки, вероятно, не позволял Цян в полной мере реализовать свои способности и сковывал ее движения. Тем не менее, преимущество Ястремской было слишком велико, чтобы что-то позволило усомниться в ее превосходстве.

Равная борьба в игре протекала лишь до счета 3:2 в первой партии, после чего украинка имела полное преимущество. Таким образом, 18-летняя украинка выиграла свой первый титул в карьере в турнире серии WTA.

Ранее украинская теннисистка "уничтожила" американку на турнире в Нью-Хейвене.