Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов Португалии из-за приближения к материковой части страны урагана "Лесли", передает "УНН" со ссылкой на Консульскую службу МИД.

"В связи с приближением к материковой части Португалии урагана "Лесли" и по сообщениям Национальной службы гражданской защиты ПР, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов страны (Сетубал, Лиссабон, Сантарем, Лейрия, Коимбра и Авейру), а тем гражданам, которые уже находятся на территории указанных регионов, избегать лесных местностей, пляжей и открытого пространства вне городской зоны и по возможности оставаться в помещениях, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Консульской службе добавили, что по данным Национальной службы гражданской защиты Португалии, наиболее критичным для территории страны будет период до 16:00, 14 октября.

Ранее мы сообщали, что ураган "Лесли" надвигается на Европу.