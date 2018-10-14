Зять Трампа годами не платил налоги [ Редактировать ]
Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер несколько лет не платил налог на прибыль, либо выплачивал недостаточные суммы, сообщает газета The New York Times, в распоряжении которой оказались конфиденциальные финансовые документы.
По информации издания, компания Кушнера Kushner Companies LLC прибегла к распространенной схеме для минимизации налоговых выплат. Она якобы указывала в документах, что теряет миллионы долларов из-за "амортизации недвижимости", которая является основным активом компании.
При этом за последнее десятилетие капитал Кушнера увеличился в пять раз до 324 миллионов долларов, а Kushner Companies LLC инвестировала в недвижимость миллиарды долларов. Таким образом, убытки компании существовали "лишь на бумаге", отметила газета.
Адвокат Джареда Кушнера заявил, что указанные документы получены с нарушением закона, не отражают полную картину, а зять президента США всегда выплачивает все налоги в соответствии с законом.
На днях Дональд Трамп заявил о своем намерении баллотироваться на следующий срок.
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