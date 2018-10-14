Возле майдана Независимости активисты подрались с полицейскими из-за попытки установить палатку в воскресенье, 14 октября, сообщает "РБК-Украина".

Участники акции рассказали, что через Facebook догооврились собраться для празднования Дня защитника Украины. Организатором выступил отстраненный мэр Конотопа Артем Семинихин (в конце лета городской совет вынес ему вотум недоверия).

Активисты попытались пронести палатку на Майдан, но полицейские спецподразделения ТОР ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской состоялась стычка. Стороны использовали дубинки и слезоточивый газ.

Ранее на свадьбе произошла массовая драка.