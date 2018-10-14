Щодня молитися за українських захисників, які воюють на Донбасі, - закликала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона сьогодні поїхала до прифронтової Костянтинівки. Відвідала Свято-Стрітенський храм, де, власне, й сама помолилася за мир та здоров'я українських воїнів.

Юлія Тимошенко переконана - саме завдяки мужності наших захисників до України скоро повернеться мир.

"Нам всім теж треба зробити неможливе, щоби ніхто нічим ніколи нас не розділяв. Я думаю, що з цього свята може розпочатися нова історія України. Хочу привітати наших захисників Вітчизни - в вашому обличчі, тому що всі ті люди, які сьогодні просто стали і пішли, незалежно від того призовного віку, непризовного віку, добровольці, з щирим серцем вони пішли боротись за Україну. І хай Господь дає їм здоров'я", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".