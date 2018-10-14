День захисника України відзначили навіть у Конго. Наші миротворці служать там у складі місії Організації Об'єднаних Націй. Виконують бойові завдання на сході цієї країни.

Хто ці воїни - знає Геннадій Вівденко.

"По сравнению с Украиной - больше похож на вариант АТО, когда рабочая обстановка. Здесь рабочая обстановка по военному звеличена".

Командир українського вертолітного загону виїжджає на бойове завдання. Має бойовий досвід на сході України.

Саме він знешкодив групу бойовиків під Донецьким аеропортом у травні 2014-го. Після чого ЗСУ встановила контроль над аеропортом. За кілька днів його підбили, однак на одному двигуні він зміг дотягнути до бази.

"Я діяв як того вимагали обставини, які були в той час. Я зміг в той час виконати ті дії, які були необхідні - виконав прикриття ведучого Мі-8", - говорить Григорій Ситник, командир 18 окремого вертолітного загону місії ООН в Конго.

Бойовий досвід тут мають навіть кухарі. Теж захисники Батьківщини. Усі побували у зоні проведення АТО:

"Добрий ранок! Заходьте, раді вас бачити. Побачите забезпечення нашого загону, забезпечення всіх тих, хто тут проживає".

Доставити продукти для сьогоднішнього святкування допомагає підприємець Юрій. Багатьох конголезців називають слов'янськими іменами. Українці тут уже восьмий рік.

"Я знаю много украинцев на Гома. Я люблю юкрениан - тех, кто живет в Украине. Спасибо тебе, я люблю Украину", - говорить Юрій, конголезький підприємець.

За ці кілька місяців 18-й український загін здійснив сотні вильотів. Із них вісім - із застосуванням зброї. Цього тижня ситуація тут загострилася. Вбили двох конголезьких військових, восьмеро - поранили. У регіоні - епідемія еболи.

"Доводиться працювати з людьми з різних країн - персонал ООН і місцеве населення. Обстановка швидко змінюється, рішення треба приймати буквально в повітрі", - розповідає Денис Кащенко, бортовий перекладач 18 окремого вертолітного загону місії ООН в Конго.

"Ситуація в країні залишається нестабільною. Активізовуються бойовики - це схід країни, частково - північ країни. Напади на людей. Тут щоденно бувають випадки нападів на миротворців", - говорить Володимир Фіто, прес-офіцер 18 окремого вертолітного загону місії ООН в Конго.

Українські миротворці привезли черговий вантаж в одне з африканських селищ. Часу замало - 15 хвилин, і наступні вантажі треба везти на наступні селища.

День захисника Вітчизни українці сьогодні святкували разом з миротворцями із Південноафриканської республіки, Уругваю та Гватемали. Міжнародні спортивні змагання тут називають - козацькі забави. Але з місцевим колоритом.