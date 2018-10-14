У свято Покрови Пресвятої Богородиці тисячі вірян пройшли хресною ходою навколо Почаївської Лаври [ Редактировать ]
Молилися сьогодні не лише у столиці. Кілька тисяч вірян пройшли хресною ходою навколо Почаївської Лаври.
Люди вітали одне одного зі святом Покрови Пресвятої Богородиці.
У храмі відбулася святкова літургія. На ній просили благословення та миру. Вхід до храму встелили квітами. Вони символізують любов вірян до Богородиці.
"Перше, що нам треба - щоби Бог простив нас за ті гріхи, за ті огріхи, щоби дав нам Господь те покаяння - щоби ми могли з Богом помиритися. Бо якщо людина з Богом миру, з собою миру - то вона і іншим жити не дає спокійно. Матір Божа найближча до нас, вона як мама для нас", - говорить ієромонах Гавриїл, насельник Свято-Успенської Почаївської Лаври.
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