Молилися сьогодні не лише у столиці. Кілька тисяч вірян пройшли хресною ходою навколо Почаївської Лаври.

Люди вітали одне одного зі святом Покрови Пресвятої Богородиці.

У храмі відбулася святкова літургія. На ній просили благословення та миру. Вхід до храму встелили квітами. Вони символізують любов вірян до Богородиці.

"Перше, що нам треба - щоби Бог простив нас за ті гріхи, за ті огріхи, щоби дав нам Господь те покаяння - щоби ми могли з Богом помиритися. Бо якщо людина з Богом миру, з собою миру - то вона і іншим жити не дає спокійно. Матір Божа найближча до нас, вона як мама для нас", - говорить ієромонах Гавриїл, насельник Свято-Успенської Почаївської Лаври.