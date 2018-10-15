Окупаційна влада Криму відпустила члена екіпажу судна "ЯМК-0041" Геннадія Отичка - про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

В Отичка померла мати, тож український омбудсмен звернулася до російського колеги відпустити моряка до Очакова на похорон. Водночас Денісова зауважила, що Отичко повернувся на материкову частину України назавжди.

За її словами, окупаційна влада відпустила українського моряка, не висунувши умов.

Нагадаємо, українське судно "ЯМК-0041" російські прикордонники затримали 4 травня в Чорному морі біля мису Тарханкут. Судно і екіпаж з 5 громадян України, доставили на територію анексованого Криму.