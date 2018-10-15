Союзники Ангели Меркель провалилися на виборах у Баварії [ Редактировать ]
Провалом обернулися вибори до баварського парламенту для союзників Ангели Меркель.
Попри те, що Християнсько-соціальний союз Хорста Зеехофера отримав найбільше голосів на виборах до місцевого парламенту, він втратив абсолютну більшість. За даними екзит-полів, їхній результат 37 і 7 відсотка, що на понад 12 відсотків менше порівняно з попередніми виборами.
Через такі результати дехто з експертів навіть прогнозує ймовірність відставки уряду Меркель.
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