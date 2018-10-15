Ровесника динозавров нашли в кусочке янтаря (фото) [ Редактировать ]
В кусочке янтаря из Бирмы обнаружили останки древней улитки. Хорошо сохранившемуся брюхоногому около 99 миллионов лет, что делает его ровесником динозавров.
Тела брюхоногих ученым удается обнаружить нечасто, так как мягкие ткани практически не сохраняются. Редкий экспонат удалось описать ученым под руководством Лиды Син (Lida Xing) из Китайского геологического университета.
Длина тела найденной улитки около шести миллиметров, а размер раковины чуть меньше пяти, что указывает на то, что особь очень молодая
Чуть вытянутая форма тела найденной улитки, по мнению ученых, указывает на то, что, попав в янтарь, она пыталась сбежать. Тот факт, что на момент консервации брюхоногое было живым, может объяснить и то, почему мягкие ткани сохранились так хорошо.
Улитку отнесли к позднему мелу. Вместе с ней в куске янтаря также обнаружили еще одну улитку, но ее останки сохранились плохо.
Ранее в России обнаружили останки древнейшего в истории животного.
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