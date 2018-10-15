Пожар в Ичне тушат танками [ Редактировать ]
На территории арсенала Минобороны в Черниговской области продолжается ликвидация пожара. На месте ЧП работают пожарные танки.
14 октября авиация провела 21 сброс воды общим объемом 102 тонны. Всего с начала тушения пожара было проведено 144 сброса, а объем воды достиг отметки в 804 тонны, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"Пожарно-спасательными подразделениями организовано заполнение водой пожарного водоема на территории арсенала и бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны (200 тонн). Ликвидировано два пожара лесной подстилки вблизи села Августовка на площади 0,5 га", - говорится в сообщении.
Также за сутки на территории арсенала было обнаружено и изъято 285 взрывоопасных предметов (всего с момента начала пожара - 1758 боеприпасов). Также было отработано 12 сообщений об обнаружении боеприпасов от населения.
По состоянию на утро 15 октября на месте происшествия работают 620 человек личного состава и 136 единиц техники.
При этом в медицинских заведениях находятся уже более 90 человек, которые были эвакуированы из-за взрывов на складах
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар.
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