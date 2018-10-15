Дочь украинской певицы Ани Лорак, семилетняя София Налчаджиоглу, вышла на подиум и сразу же стала звездой, как минимум, в сети.

"Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!" - с гордостью подписала Каролина фото в Instagram.

При этом певица не сообщила, где проходил показ мод.

"Копия мамочки", "Она у вас и в правду принцесса!", "Красоточка", - написали в комментариях восхищенные поклонники певицы.

Фото Софии на подиуме настолько понравилось фанатам, что менее чем за сутки набрало почти 200 тысяч лайков.

При этом вокруг звездной семьи не утихают слухи о возможном разводе Ани Лорак и ее супруга Мурата.