Дочь Ани Лорак стала звездой детской моды (фото) [ Редактировать ]
Дочь украинской певицы Ани Лорак, семилетняя София Налчаджиоглу, вышла на подиум и сразу же стала звездой, как минимум, в сети.
"Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!" - с гордостью подписала Каролина фото в Instagram.
При этом певица не сообщила, где проходил показ мод.
"Копия мамочки", "Она у вас и в правду принцесса!", "Красоточка", - написали в комментариях восхищенные поклонники певицы.
Фото Софии на подиуме настолько понравилось фанатам, что менее чем за сутки набрало почти 200 тысяч лайков.
При этом вокруг звездной семьи не утихают слухи о возможном разводе Ани Лорак и ее супруга Мурата.
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