Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против раскола православия, назвав его опасным.

"Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии", - заявил он 15 октября на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает ТАСС.

По его словам, "мир изменился не к лучшему, и заложниками становится уже все население нашей планеты".

"Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте", - сказал президент.

"К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков", - добавил Лукашенко.

Заседание синода Русской православной церкви пройдет в Минске 15 октября под председательством патриарха Московского Кирилла, его главная тема - оценка действий Константинопольского патриархата в Украине и "выработка ответных мер РПЦ".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получила право на Томос.