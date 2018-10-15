"Мы подошли к опасной черте": Лукашенко призвал не допустить раскола православия [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против раскола православия, назвав его опасным.
"Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии", - заявил он 15 октября на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает ТАСС.
По его словам, "мир изменился не к лучшему, и заложниками становится уже все население нашей планеты".
"Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте", - сказал президент.
"К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков", - добавил Лукашенко.
Заседание синода Русской православной церкви пройдет в Минске 15 октября под председательством патриарха Московского Кирилла, его главная тема - оценка действий Константинопольского патриархата в Украине и "выработка ответных мер РПЦ".
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получила право на Томос.
по теме
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 2018: стихи, картинки, проза
Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября
Покрови Божої Матері: Намісник Києво-Печерської Лаври закликав вірян долучитися до святкового молебну
Митрополит Вишгородський та Чернобильський Павло зазначив, що Лавру захищатимуть правоохоронці, тож українські віряни можуть бути спокійними та долучатися до святкового молебну
Волкер и Аваков предостерегли от провокаций 14 октября
Глава МВД Арсен Аваков обещает действовать жестко, чтобы противодействовать экстремизму и религиозной вражде
Автокефалия усилит суверенитет Украины - Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко предостерегла "горячие" головы от недопустимых действий
Историческое решение Вселенского патриархата: когда ждать Томоса и как это отразится на жизни украинцев?
Церковные отношения в Украине, да и во всем православном мире неминуемо будут пересмотрены - как это отразится на жизни в нашей стране?