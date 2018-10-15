Древние египтяне руководствовались гороскопами, составленными на основе их религии и мифологии. Знаки зодиака были посвящены божествам от характеристики которых зависела жизнь человека, пишет, horo.ua.

Сет (с 28 по 31 мая, с 1 по 18 июня, с 28 по 30 сентября, с 1 по 2 октября)

Сет символизировал практически все плохое, от чего страдали древние египтяне. Он управлял беспорядками, пустынями, войнами и бурями . Его представляли в виде человека с головой кабана.

. Его представляли в виде человека с головой кабана. Именно люди-Сеты становятся ворожками, колдунами, магами, предсказателями. В хаосе, который окружает нас каждый день, они видят знаки. Такие люди с помощью карт и кофейной гущи могут сказать, когда человек умрет и что ему нужно делать, чтобы не умереть одиноким. Если их слушать и верить их словам, можно обмануть судьбу, обойти все ее ловушки и получить все ее подарки.

Родившиеся под этим знаком, как правило, обладают сильной волей . Они никогда не погрязнут в прошлом, всегда смело смотрят в будущее. Люди-Сеты обожают соревноваться, им постоянно надо себе доказывать, на что они способны. Они редко кому-то могут довериться в серьезном деле, предпочитают рассчитывать на себя, если хотят сделать все идеально.

. Они никогда не погрязнут в прошлом, всегда смело смотрят в будущее. Люди-Сеты обожают соревноваться, им постоянно надо себе доказывать, на что они способны. Они редко кому-то могут довериться в серьезном деле, предпочитают рассчитывать на себя, если хотят сделать все идеально. Человек-Сет – ревнивец, способный на безумные поступки. Самое интересное, что ему не нужен спокойный невзрачный партнер, который и поводов для ревности не будет давать. Каждая вспышка гнева доставляет Сету извращенное удовольствие, он хочет испытывать это чувство снова и снова, поэтому предпочитает немного ветреного человека для создания отношений.

Хапи (с 1 по 7 января, с 19 по 28 июня, с 1 по 7 сентября, с 18 по 26 ноября)

У древних египтян – особенное отношение к Хапи. Он был щедрым и добрым богом Нила . Благодаря его милости могущественная река приносила на поля ил, который позволял жителям Древнего Египта заниматься земледелием и скотоводством. Хапи удобрял землю, и поля начинали родить, а на лугах вырастало достаточно сочной травы, чтобы накормить большое количество скота. В его облике не было почти ничего божественного: обычный человек в рыбацкой набедренной повязке.

. Благодаря его милости могущественная река приносила на поля ил, который позволял жителям Древнего Египта заниматься земледелием и скотоводством. Хапи удобрял землю, и поля начинали родить, а на лугах вырастало достаточно сочной травы, чтобы накормить большое количество скота. В его облике не было почти ничего божественного: обычный человек в рыбацкой набедренной повязке. Люди-Хапи не всегда сдерживают свои эмоции. Их импульсивность иногда может натворить много бед. Они – из тех людей, кто вначале делает, а потом думает. Если Хапи будет сидеть в тесном помещении каждый день по 8 часов, у него не выдержит психика. Ему нужна интересная работа, где можно передвигаться с одного места в другое (а лучше из одного города в другой).

иногда может натворить много бед. Они – из тех людей, кто вначале делает, а потом думает. Если Хапи будет сидеть в тесном помещении каждый день по 8 часов, у него не выдержит психика. Ему нужна интересная работа, где можно передвигаться с одного места в другое (а лучше из одного города в другой). Считается, что у всех людей этого знака есть способность исцелять других . Они могут избавлять людей от страшной мигрени одним своим прикосновением. Энергетика, которую распространяют подопечные бога Хапи, успокаивает людей, улучшает их самочувствие.

. Они могут избавлять людей от страшной мигрени одним своим прикосновением. Энергетика, которую распространяют подопечные бога Хапи, успокаивает людей, улучшает их самочувствие. Человек-Хапи – отличный семьянин. Всех своих близких он поддерживает, вдохновляет и защищает.

Сехмет (с 29 по 31 июля, с 1 по 11 августа, с 30 октября по 7 ноября)

В Древнем Египте не было ни одного человека, который бы не трепетал перед могуществом Сехмет. Она считалась богиней войны, ссоры и болезней . Сехмет наказывала простых смертных эпидемиями, но сама же от них и избавляла. Врачи и маги считали ее своей покровительницей. Ее внешность (египтяне изображали ее в виде женщины с головой львицы) наводит ужас до сих пор.

. Сехмет наказывала простых смертных эпидемиями, но сама же от них и избавляла. Врачи и маги считали ее своей покровительницей. Ее внешность (египтяне изображали ее в виде женщины с головой львицы) наводит ужас до сих пор. Согласно египетскому гороскопу, все, кто датой своего рождения связаны с Сехмет, никогда не борются за уважение к себе. Люди чувствуют их внутреннюю силу , часто слушаются их, несмотря на противоречивые слова и поступки. Светлое будущее для человека-Сехмет – работа, в которой ценится умение общаться с разными людьми. Подопечный этой богини станет отличным продавцом, менеджером по персоналу, психологом.

, часто слушаются их, несмотря на противоречивые слова и поступки. Светлое будущее для человека-Сехмет – работа, в которой ценится умение общаться с разными людьми. Подопечный этой богини станет отличным продавцом, менеджером по персоналу, психологом. Этот знак – один из самых счастливых в гороскопе. Личная жизнь и карьера Сехмет сложится как нельзя лучше. Все обстоятельства будто подстраиваются под ее благополучие. Сехмет всегда считает себя выше других, ведет себя высокомерно, но у нее много друзей. Она не терпит, если партнер делает что-то не так, заставляет его постоянно исправляться, но за это он начинает любить ее еще больше.

Геб (с 12 по 29 февраля, с 20 по 31 августа)

В Древнем Египте Геба почитали как бога земли . Он являлся символом не только земли, но и растений, и минералов. Египтяне верили, что Геб выглядел, как старик с бородой, на котором были царские украшения.

. Он являлся символом не только земли, но и растений, и минералов. Египтяне верили, что Геб выглядел, как старик с бородой, на котором были царские украшения. Человек-Геб – это тот, кто каким-то образом знает, как лучше поступать, чтобы добиться счастья. У него всегда есть план, как улучшить жизнь всех своих друзей и даже целой страны. Если Геб становится психологом, он за считанные месяцы умножает количество своих клиентов в несколько раз. Когда такой человек начинает заниматься общественной деятельностью, его имя становится известным всей стране и за ее пределами. Все хотят услышать от него толковый совет.

Гебы считают себя флегматиками . Они не спешат спасать мир и взбираться на самые высокие горные вершины. Люди-Гебы уверены, что спешка и излишняя суета никому ничего хорошего не принесут. Прежде, чем куда-то идти, они продумывают путь, выбирают самую короткую дорогу. Прежде чем что-то говорить, они мысленно прогнозируют реакцию собеседника на каждое слово, выбирают только ту манеру речи, которая никого не оскорбит.

. Они не спешат спасать мир и взбираться на самые высокие горные вершины. Люди-Гебы уверены, что спешка и излишняя суета никому ничего хорошего не принесут. Прежде, чем куда-то идти, они продумывают путь, выбирают самую короткую дорогу. Прежде чем что-то говорить, они мысленно прогнозируют реакцию собеседника на каждое слово, выбирают только ту манеру речи, которая никого не оскорбит. Для того, чтобы компенсировать свою пассивность, Гебам нужен энергичный человек. Еще они очень ценят в людях чувственность и доверчивость.

Бастет (с 14 по 28 июля, с 23 по 27 сентября, с 3 по 17 октября)

Египтяне верили, что Бастет была покровительницей веселья, радости, женской красоты, любви, домашнего очага и плодородия . Согласно источникам, которые дошли до наших дней, изображали эту богиню в виде женщины с головой кошки.

. Согласно источникам, которые дошли до наших дней, изображали эту богиню в виде женщины с головой кошки. От Бастет всем родившимся под ее знаком достается очарование , уникальная способность разбираться в любой ситуации. Подопечные богини Бастет всегда становятся женами и матерями, о которых можно только мечтать. Если Бастет выберет женскую профессию (например, станет учителем, медсестрой или флористом), она сможет хорошо зарабатывать и получать удовольствие от своего труда. Бастет радует всех своих близких оригинальными и вкусными блюдами. Когда Бастет поздравляет близкого человека, она старается подарить ему одежду, сшитую самостоятельно. Она одновременно и прекрасный модельер, и швея.

, уникальная способность разбираться в любой ситуации. Подопечные богини Бастет всегда становятся женами и матерями, о которых можно только мечтать. Если Бастет выберет женскую профессию (например, станет учителем, медсестрой или флористом), она сможет хорошо зарабатывать и получать удовольствие от своего труда. Бастет радует всех своих близких оригинальными и вкусными блюдами. Когда Бастет поздравляет близкого человека, она старается подарить ему одежду, сшитую самостоятельно. Она одновременно и прекрасный модельер, и швея. Никому из друзей и родственников Бастет не грозит стресс. Умело подобранными словами и даже одним свои присутствием она способна снять напряжение, избавить человека на время от грустных переживаний и беспокойства.

С неприметной, хоть и доброй девушкой-Бастет почти никто из парней не хочет встречаться. Но эта девушка вырастает и превращается в умную и заботливую хозяйку, для которой не составляет труда найти себе избранника.

Осирис (с 1 по 10 марта, с 27 по 30 ноября,с 1 по 18 декабря)

Согласно древнеегипетской мифологии, Осирис – бог возрождения, владыка загробного мира . Считалось, что в неблагоприятную, холодную пору Осирис умирает каждый год, подобно природе, которая замирает зимой, но потом вместе со всем живым на земле это божество возвращается к жизни. Несмотря на его смерть, оплодотворяющая сила в нем живет и ждет благоприятного момента для возрождения. Как правило, Осириса изображали в виде человека с зеленой кожей.

. Считалось, что в неблагоприятную, холодную пору Осирис умирает каждый год, подобно природе, которая замирает зимой, но потом вместе со всем живым на земле это божество возвращается к жизни. Несмотря на его смерть, оплодотворяющая сила в нем живет и ждет благоприятного момента для возрождения. Как правило, Осириса изображали в виде человека с зеленой кожей. Судя по египетскому гороскопу, люди-Осирисы могут без труда организовать любое дело . Они всегда найдут тех людей, которые им помогут, не тратя много времени, составят детальный план всех необходимых действий. Осирисы славятся своей проницательностью. От них можно прятать лицо, можно часами заговаривать им зубы, но они все равно узнают, что у человека на уме, какие помыслы им руководят.

. Они всегда найдут тех людей, которые им помогут, не тратя много времени, составят детальный план всех необходимых действий. Осирисы славятся своей проницательностью. От них можно прятать лицо, можно часами заговаривать им зубы, но они все равно узнают, что у человека на уме, какие помыслы им руководят. Люди-Осирисы отлично понимают, что жизнь отмеряла им гораздо меньше времени, чем богам. Они стараются жить на всю катушку, использовать все шансы, которые подарила судьба и которые им удалось разглядеть.

В любви представители этого знака не всегда могут осчастливить себя и своего партнера. Для них самая главная ценность в жизни – дружба, любовь стоит только на втором месте.

Тот (с 1 по 19 апреля, с 8 по 17 ноября)

Тот у древних египтян – это бог, который научил их говорить, писать и считать . Его считали покровителем философов, ораторов, астрономов, лекарей и счетоводов. Египтяне считали, что Тот выглядит, как человек с головой ибиса. На всех изображениях у Тота в руках специальная трость, которой писали в Древнем Египте.

. Его считали покровителем философов, ораторов, астрономов, лекарей и счетоводов. Египтяне считали, что Тот выглядит, как человек с головой ибиса. На всех изображениях у Тота в руках специальная трость, которой писали в Древнем Египте. Человек-Тот – это идеальный разведчик. Он превосходно анализирует любую информацию, всегда внимательно относится к деталям, у него очень развито логическое мышление. У Тота с рождения заложен дар убеждения . Если он хоть немного будет его развивать, из него может получиться прекрасный гипнотизер. Взгляд Тота может заставить повиноваться самого сильного и непоколебимого человека. Аферисты и жулики обходят его стороной, так как знают, что Тот чует ложь за версту .

. Если он хоть немного будет его развивать, из него может получиться прекрасный гипнотизер. Взгляд Тота может заставить повиноваться самого сильного и непоколебимого человека. Аферисты и жулики обходят его стороной, так как знают, что Тот . Тот не любит жить в мире без тайн и загадок. Он постоянно старается найти что-то таинственное, неизведанное и открыть все его секреты.

Партнер, который свяжет свою жизнь с Тотом, обретет душевную гармонию и спокойствие до глубокой старости. Человек-Тот считает, что все лучшее надо отдавать любимой половинке, и только она может быть главным смыслом жизни. Он умеет показать себя с лучшей стороны, никогда не раскрывает своих недостатков перед любимым человеком.

Нут (с 22 по 31 января, с 8 по 22 сентября)

Нут считалась богиней неба и символизировала строгую мать . В иерархии египетских богинь она занимала второе место после Изиды. Изображали Нут как женщину с двойной короной на голове (символом Верхнего и Нижнего Египта).

. В иерархии египетских богинь она занимала второе место после Изиды. Изображали Нут как женщину с двойной короной на голове (символом Верхнего и Нижнего Египта). Люди, связанные датой своего рождения с Нут, никогда не воспринимают окружающих такими, какие они есть. Они считают, что всех людей можно сделать лучше, и поэтому требуют, чтобы окружающие расставались со своими вредными привычками и постоянно совершенствовались. К себе человек-Нут предъявляет еще более строгие требования, чем к остальным. Он никогда не верил и не поверит в романтику, в идеальный мир. Такой человек знает, что мир можно сделать немножко лучше, но для этого необходимо усердно трудиться. Среди представителей этого знака много изобретателей, экспериментаторов, реформаторов, которые, несмотря на смех современников, часто становятся двигателями прогресса. Люди-Нуты о бладают большой физической силой и здоровьем .

. Когда Нуты начинают искать спутника жизни, они немного побаиваются разочарований, но готовы преодолеть все страхи и другие препятствия ради гармоничной семейной жизни. Скорее всего, идеальный союз с Нут сможет создать очень терпеливый человек, который развеет все ее страхи.

Изида (с 11 по 31 марта, с 18 по 29 октября, с 19 по 31 декабря)

Нам известно, что Изида для древних египтян была символом материнства и женственности . Считается, что она являлась защитником моряков и новорожденных. Изображение Изиды, дошедшее до наших дней - женщина с бычьими рогами, между которыми светится солнечный диск.

. Считается, что она являлась защитником моряков и новорожденных. Изображение Изиды, дошедшее до наших дней - женщина с бычьими рогами, между которыми светится солнечный диск. Согласно египетскому гороскопу, этот знак – счастливый подарок для новорожденной девочки. Все женщины, родившиеся в период Изиды, излучают нежность и тепло. Они знают свои сильные стороны, знают, на каком поприще они сумеют добиться успеха. Астрологи советуют Изидам связать жизнь с экономикой или педагогикой.

Изиды с рождения получают защиту небес от темных и злых сил . Эта магическая защита распространяется на самых близких ее друзей и родственников.

. Эта магическая защита распространяется на самых близких ее друзей и родственников. Изиды – это те люди, которые идут на день рождения лучшего друга и думают только о празднике и веселье. Они всегда оставляют все проблемы на работе, все болезни в больнице. Поэтому у таких людей никогда не страдает нервная система и с ними легко общаться.

и с ними легко общаться. Любовь может принести много радости Изиде, если она обретет счастье с первым своим партнером. Если же первый опыт не удастся, она может навсегда разочароваться в отношениях.

Амон-Ра (с 8 по 21 января, с 1 по 11 февраля)

Амон-Ра – это воплощение Солнца в древнеегипетской мифологии. Этот бог считался главным, верховным божеством жителей Древнего Египта. Изображали его в виде мужчины с бараньей головой.

в древнеегипетской мифологии. Этот бог считался главным, верховным божеством жителей Древнего Египта. Изображали его в виде мужчины с бараньей головой. Если верить египетскому гороскопу, представители этого знака наделены мудростью и оптимизмом . Они все время чувствуют, что мир без их сильной руки покатится в пропасть. Такие люди становятся выдающимися лидерами для того, чтобы немного встряхнуть действительность, чтобы разогреть кровь во всех дремлющих людях, не думающих о будущем своих детей. Особенно поразительных успехов подопечные Амон-Ра достигают, если поощрять их стремление, если их постоянно хвалить и подогревать их самолюбие.

. Они все время чувствуют, что мир без их сильной руки покатится в пропасть. Такие люди становятся выдающимися лидерами для того, чтобы немного встряхнуть действительность, чтобы разогреть кровь во всех дремлющих людях, не думающих о будущем своих детей. Особенно поразительных успехов подопечные Амон-Ра достигают, если поощрять их стремление, если их постоянно хвалить и подогревать их самолюбие. Природа постаралась сделать все, чтобы каждый представитель этого знака смог свернуть горы. Они талантливые ораторы и могут «подобрать ключик» к каждому человеку, убедить его пойти за ними в огонь и в воду. Подопечные Амон-Ра никогда не используют силу, чтобы подчинить людей своей воле, они действуют тонко, им хватает слов и неотразимой харизмы.

Популярность, привычка скрывать свои слабости и недостатки перед другими негативно влияют на личную жизнь людей этого знака. Представители противоположного пола, с которыми они имеют шанс создать семью, считают их слишком недостижимыми, слишком ненастоящими.

Анубис (с 8 по 27 мая, с 29 по 30 июня, с 1 по 13 июля)

Египтяне относились к богу Анубису с уважением, но одновременно боялись его. Во времена Древнего Египта он был богом мертвых . Анубис поджидал умерших возле входа в темное царство и был одним из богов, вершивших суд над душами. Египтяне выбрали для него страшное обличие: тело человека и голову шакала.

. Анубис поджидал умерших возле входа в темное царство и был одним из богов, вершивших суд над душами. Египтяне выбрали для него страшное обличие: тело человека и голову шакала. Согласно египетскому гороскопу, люди, родившиеся в период Анубиса, отличаются от остальных своим чувством черного юмора . Когда вокруг угрюмые лица, все страдают и считают, что жизнь слишком жестока, чтобы ее продолжать, Анубис не теряет веселого расположения духа, находит в себе силы, чтобы смеяться самому и смешить окружающих. Люди-Анубисы не любят рано вставать. Они могут нормально работать только, если удастся предварительно хорошо выспаться. Но зато такие люди продолжают работать до глубокой ночи. Анубисы никогда не стремятся заинтересовать всех своими историями или собрать большую группу людей для совместного отдыха. Они предпочитают держаться в стороне от шумных компаний.

. Когда вокруг угрюмые лица, все страдают и считают, что жизнь слишком жестока, чтобы ее продолжать, Анубис не теряет веселого расположения духа, находит в себе силы, чтобы смеяться самому и смешить окружающих. Люди-Анубисы не любят рано вставать. Они могут нормально работать только, если удастся предварительно хорошо выспаться. Но зато такие люди продолжают работать до глубокой ночи. Анубисы никогда не стремятся заинтересовать всех своими историями или собрать большую группу людей для совместного отдыха. Они предпочитают держаться в стороне от шумных компаний. Чрезмерная эмоциональность Анубиса часто не способствует успеху на любовном фронте. Каждая душевная рана оставляет у такого человека уродливый шрам, который может всю жизнь напоминать об обиде. Из-за своих особенностей Анубис слишком осторожничает в отношениях и ему сложно найти подходящего партнера.

Гор (с 1 по 7 мая, с 20 по 30 апреля, с 12 по 19 августа)

Люди, населявшие Древний Египет, считали Гора богом неба, любви и звезд , защитником фараонов. Он - один из самых почитаемых египетских богов. Его изображали в виде человека с головой птицы.

, защитником фараонов. Он - один из самых почитаемых египетских богов. Его изображали в виде человека с головой птицы. Люди, связанные датой своего рождения с Гором, не созданы для обычной земной жизни, они обречены научиться летать у всех над головами. Люды-Горы с детства выдумывают целые миры, их фантазия не прекращает работу ни на секунду . Свои яркие оригинальные мысли такие люди объясняют другим с помощью творчества. Также считается, что Горы полюбят свою профессию, если она будет связана с животными (например, зоолог или дрессировщик). Будучи еще совсем детьми, Горы замечают, что кошки и собаки понимают все их команды и всегда их слушаются. Когда человек-Гор вырастает, он может укротить самого страшного зверя.

. Свои яркие оригинальные мысли такие люди объясняют другим с помощью творчества. Также считается, что Горы полюбят свою профессию, если она будет связана с животными (например, зоолог или дрессировщик). Будучи еще совсем детьми, Горы замечают, что кошки и собаки понимают все их команды и всегда их слушаются. Когда человек-Гор вырастает, он может укротить самого страшного зверя. Гор знает, что нужно делать для того, чтобы стать счастливым, свои основные цели и жизненные ориентиры он определяет с детства. С ранних лет Гор согласен на трудную работу, потому что уверен в своих силах, уверен, что весь мир скоро будет у его ног.

Люди-Горы – это те, о которых снимают романтические фильмы о любви. Они влюбляются с первого взгляда, но счастье с первым же партнером обретают не всегда.

Таков гороскоп египтян, один из самых древних на планете. Также древний гороскоп был у кельтов, населявших Европу еще до нашей эры, но он тесно связан с животным миром.