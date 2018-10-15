Ани Лорак призналась в жутких унижениях [ Редактировать ]
В свете скандала, разгоревшегося на фоне слухов о "похождениях" супруга Ани Лорак с киевской тусовщицей Яной Беляевой, и о предстоящем разводе, поклонники певицы все больше интересуются, откуда у Каролины столько выдержки и силы воли, чтобы не только достойно переживать такой стресс, но и продуктивно работать.
Секрет закалки Ани Лорак раскрыла сама в интервью, данном журналу "7 дней" еще в 2015 году, в котором призналась, что в детстве буквально прошла через ад.
Родители будущей звезды развелись еще до ее рождения, мать не смогла содержать детей и отдала дочь в интернат, из которого позже забрала девочку. В седьмой класс Лорак пошла уже в обычную школу, там-то и начались тяжелые испытания.
"Нельзя сказать, что она была лучше интернатовской. На самом деле, именно в обычной-то школе я столкнулась с настоящей жестокостью детей. Ведь в интернате были все равны в своей нищете. А тут рядом со мной появились дети обеспеченные, которые презирали тех, кто беднее", - рассказала певица.
Она вспомнила, как представляя ее классу, классный руководитель первым делом обрисовала ситуацию: "Это Каролина, она из интерната…".
"Зачем надо было упоминать интернат? Тридцать человек смерили меня холодным взглядом, облили презрением, дав понять, что я здесь - изгой. В тот момент мне хотелось одного: провалиться сквозь пол, исчезнуть. Это было испытание похлеще, чем голод…", - поделилась звезда.
Ее за глаза, а часто и прямо в лицо обзывали "замарашкой", "интернатской", "селючкой".
"Иду по коридору, а они: "Ты на себя в зеркало смотрела, чучело? Как можно так выйти из дома, уродина?" - поделилась певица.
О дальнейшей судьбе звездной девочки стало подробно известно из откровений ее первого супруга, значительно старшего 13 летней Каролины.
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