Патриарх Антиохийский Иоанн призвал к созыву Всеправославного Собора.

Об этом патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X заявил 14 октября после Божественной литургии, которую совершил вместе с патриархом Сербским Иринеем в храме Святого Саввы в Белграде, куда прибыл с визитом, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сербской Православной Церкви.

"Какая необходимость именно сейчас дискутировать по вопросам автономий или автокефалий, когда нам больше всего нужно полное и твердое единство всех православных христиан? Нет никаких сомнений, что Православная Церковь должна рассмотреть свои проблемы на общем Соборе, где были бы собраны главы всех Поместных Церквей", - сказал патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн.

Архипастырь также добавил, что причины приезда в Сербскую Православную Церковь - "это наши обязательства совместно рассмотреть все то, что сейчас осложняет отношения между Поместными Православными Церквами".

По словам патриарха, нужно горячо молиться Господу, чтобы "Он отвел от Своей Церкви все волны политических ловушек, исторических потрясений и разрушительного духа индивидуализма, и чтобы в ней сиял дух Его славы".

"Нам больше всего нужно время, в котором православное христианство будет одним словом и одним твердым Телом посреди хаоса этого мира, который, прежде всего, отличается разделениями. Единство православного христианского мира является залогом, что Христос передал в наши руки, а согласие Поместных Православных Церквей – это то, что в первую очередь сохраняет его единство и сплоченность", – подчеркнул Антиохийский патриарх.

Ранее Синод Антиохийской Православной Церкви попросил Константинопольского патриарха Варфоломея созвать экстренное собрание Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения последних изменений в Православном мире, в частности вопросы предоставления автокефалии новым Церквям и для выработки совместных решений прежде, чем принимать финальную резолюцию по этому вопросу. Также с призывами к созыву Всеправославного Собора для решения этой проблемы обращались предстоятели и члены Синодов Александрийской, Болгарской, Польской Церквей и Церкви Чешских земель и Словакии.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не допустить раскола православия.