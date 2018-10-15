Депутат Киевского горсовета Петр Кузык получил огнестрельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием.

"12 октября 2018 года председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию", - сообщила пресс-секретарь ВО "Свобода" Кристина Равлюк в Facebook.

Отдельно пресс-служба ВО "Свобода" опровергает версию попытки самоубийства.

СМИ сообщают что огнестрельное ранение Кузык получил в район живота.

Ранее на Закарпатье во двор депутата бросили гранату.