В Киеве на улице Жилянской, недалеко от станции метро "Университет", загорелось здание. Из-за ясной, почти безветренной погоды гигантский черный столб дыма видит почти весь правый берег столицы.

"Серьезный пожар в Киеве на Жилянской: горит офисное знание, дым виден уже со всего правого берега. На место едет подкрепление ГСЧС", - сообщает dtp.kiev.ua.

Причины возгорания и количество пострадавших уточняются.

Также 15 октября в пригороде Киева массово сожгли автомобили жителей.