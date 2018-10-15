Пожар видит полгорода: в центре Киева горит здание (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на улице Жилянской, недалеко от станции метро "Университет", загорелось здание. Из-за ясной, почти безветренной погоды гигантский черный столб дыма видит почти весь правый берег столицы.
"Серьезный пожар в Киеве на Жилянской: горит офисное знание, дым виден уже со всего правого берега. На место едет подкрепление ГСЧС", - сообщает dtp.kiev.ua.
Причины возгорания и количество пострадавших уточняются.
Также 15 октября в пригороде Киева массово сожгли автомобили жителей.
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