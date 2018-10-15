В Саратском районе Одесской области зафиксирован еще один очаг возникновения сибирской язвы. Об этом корреспонденту УНН.

Очередная вспышка была зафиксирована 13 октября в селе Николаевка-Новороссийская. Больной сибирской язвой оказалась корова.

На место прибыли специалисты Госпродпотребслужбы, которые подтвердили факт наличия опасной болезни у животного. В связи с данным инцидентом в селе введен карантин до 28 октября.

Ранее мы писали о том, где можно заразиться инфекцией.