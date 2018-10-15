За останні два місяці окрім Бережанщини, вовків бачили ще у двох районах

Напади вовків на Тернопільщині. За останній тиждень хижаки покусали вже кількох людей. І не в лісі, а просто посеред села - там, де їх ніколи раніше не бачили. Що саме змусило хижаків підійти так близько до людських осель - намагалися з'ясувати наші кореспонденти.

"Він на мене відразу скочив і за руку. Я сумкою закрилася і почала кричати. Люди позбігалися".

Свою зустріч із хижаком пенсіонерка Ганна Синишин і досі згадує з жахом. Каже, звір напав на неї миттєво посеред села.

"Відразу тако вхопив в зуби і всьо. Морда в нього вся була в крові, моя куртка вся в крові, бо він ще видно когось покусав", - розповідає Ганна Синишин, жителька села Шибалин.

Жінці неабияк пощастило - лише на руці залишилися сліди від іклів. Жертвами хижака у той день стали ще троє людей. Госпіталізація нікому не знадобилась. Однак лікарі всім ввели сироватку від сказу.

"Якщо не дай боже не зробити вчасно профілактику, може бути захворювання на сказ, і відповідно наслідки плачевні. Сказ закінчується завжди смертельно", - розповідає Сергій Давидюк, ортопед-травматолог Бережанської ЦРЛ, позаштатний рабіолог.

За словами селян, у пошуках поживи вовчиця ще кілька днів ходила дворами. Роздерла собак. Єгері одразу звіра не вполювали, зробили це чоловіки із сусіднього села. Тварину забрали ветеринари, щоб визначити, чи була вона хвора на сказ.

"Казали, що швидше в Зборові виділи, може звідти підлетіли. Хто його знає, де вони були. Може більше їх є, хто його знає", - говорить Марія Ціцюра, жителька села Шибалин.

За останні два місяці окрім Бережанщини, вовків бачили ще у двох районах - Зборівському та Шумському. Місцеві жителі кажуть, дикі зграї підходять впритул до їхніх сіл, роздирають овець, телят, домашню птицю. Селяни не на жарт перелякані. Щоб не зустрітися із сіроманцями, тутешні ліси почали оминати навіть завзяті грибники.

"Певно, що страшно. Тут старенький дідок є, він казав що і лисиця сюди заходить на подвір'я, але хто його знає, яка та лисиця чи скажена", - розповідає Стефанія Цимбалюк, жителька Тернополя.

Місцевий єгер каже, першими на людину хижаки ніколи не нападають, хіба що у тварини сказ. Та й у довколишніх лісах вовків ніколи не було. Пригнати до людського житла хижаків міг хіба що голод.

"Вовки чого йдуть в населені пункти того, що вони або не адекватні, в нього як в лиса якийсь сказ, або хоче їсти. Такі можуть бути випадки", - розповідає Володимир Гаховський, єгер Бережанської районної організації товариства мисливців і рибалок.

Та порушити спокій хижаків могли і люди, своїм неконтрольованим господарюванням. Нещадне вирубування лісів, незаконне полювання - неабияк змінили тутешню екосистему. Тож не дивно, що дедалі частіше дикі звірі з'являються там, де раніше їх ніколи не було.