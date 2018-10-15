Без газу зараз понад три тисячі людей

Тим часом в Ічні і ще трьох селищах комунальники відновлюють газопостачання. Без газу зараз понад три тисячі людей. До постраждалих населених пунктів привозять будматеріали. Як села оговтуються після вибухів і чому дехто змушений покинути рідну домівку дізнавалася Поліна Спасенко.

Будинок Івана Іщенка буквально "прошило" снарядом наскрізь.

"А тут взорвався - отам під яблунею, в тому районі".

Дісталося й техніці. Пан Іван показує розбитий комбайн.

"Дивіться, що з комбайном зробили. Он до прилетів "подарок". Там пасіку вообщє розтрощив".

Ремонтувати оселю пенсіонерові допомагають син, онук і знайомі. Спершу перекривають дах. Та це тільки початок.

"Прийдеться хату все перероблювать. Прийдеться фундамент перероблювать. Подивіться, що з хатою сталося".

Село Августівка від вибухів постраждало найбільше. Зараз рятувальники підвозять людям будматеріали. Стос шиферу і на подвір'ї пані Олександри.

"Весь дах треба і отам там, і тут, і тут".

Жінка показує зруйноване господарство. Ремонт робить власним коштом. Скільки доведеться заплатити будівельникам, ще не рахувала. Каже, коли треба встигнути до холодів - тут не до арифметики.

"А шо я буду ждать, поки мені дощ буде на голову лить? Мені мебель затече? Все на світі затече, а компенсацію коли мені дадуть? Не можна жить!! Ото луччє мене б зразу там убило. Буханку хліба не привезли! Ми просили, от люди роблять - привезіть нам хоч хліба", - жаліється Олександра Квач, мешканка Августівки.

Сама самотою із руїнами опинилася Валентина Гетьман. Це будинок її матері. У ніч перших вибухів жінка була тут в гостях із двома малими онуками.

"Ккуди тікать - летять от такі клуби огню, скрізь свистить усе на світі - куди з дітками втечеш? Так ми з матір'ю, з дітьми, як сіли біля дверей, цілу ніч сиділи", - розповідає Валентина Гетьман, жителька Августівки.

Світлана з чоловіком збирають вцілілі речі та запаси на зиму. Про свою оселю жінка говорить в минулому часі.

"Це хата була, тут веранда, сарай. Тут ми жили. Всі умови сучасні, зробили ремонт. Хорошо, що погріб уцілів - закрутки, картошка - все осталося. Перевезли трохи до батьків, а трохи з собою, щоб їсти було шо", - говорить Світлана Василенко, жителька Августівки.

Куди потім - для Світлани це питання відкрите. Ось так до тла в Августівці зруйновано чотири будинки. Всього ж за офіційними даними довкола Ічнянський військових складів зруйнована сотня будинків.