Фінансування української армії має бути збільшене мінімум на 20 мільярдів гривень. Про це заявив Олег Ляшко. Лідер радикалів привітав із Днем захисника України поранених бійців - пацієнтів Київського військового шпиталю.

Ляшко заявив, що вважає українську армію найсильнішою у Європі. Але при цьому упевнений - наші військові заслуговують на вищі зарплати та пенсії, аніж мають зараз.

"Щоб було збільшено фінансування мінімум на 20 мільярдів гривень добавити треба. Для підвищення заробітних плат і для соціального пакету, для сімей військовослужбовців. І плюс відведення землі, коли зараз там за гроші землю гребуть корупціонери, а учасники визвольної війни не можуть отримати 10 соток, щоб побудувати хату. Він повинен точно знати, що його сім'я буде забезпечена, що він забезпечений і що він захищає країну, а країна захищає його", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".