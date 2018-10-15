В МВФ обіцяють зростання української економіки [ Редактировать ]
Долар за тридцять і незначне зростання економіки. Міжнародний валютний фонд спрогнозував основні економічні показники України на найближчі два роки.
Тож середньорічний курс долара на кінець поточного року становитиме трохи більше двадцяти семи гривень. А от наступного - американська валюта здорожчає до понад двадцяти восьми з половиною, і вже у дві тисячі двадцятому році перевалить за тридцять.
Втім, українська економіка зростатиме. Обіцяють в МВФ і сповільнення інфляції наступного року навіть до семи відсотків.
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