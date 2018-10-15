Ті, хто потрапить під санкції - не зможуть подорожувати до ЄС

Рада ЄС затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання хімічної зброї. Відтепер Євросоюз зможе застосовувати обмежувальні заходи відносно осіб та організацій, залучених до розробки та використання хімічної зброї.

Обговорюють у Брюсселі і українське питання - по обіді розпочалась зустріч очільників МЗС ЄС з країнами Східного партнерства. Приїхав на форум і керівник нашого МЗС Павло Клімкін. Олена Абрамович знає більше подробиць.

Незалежно від національності та місця розташування будь-хто та будь-де може потрапити під санкції ЄС за використання та поширення хімічної зброї. Така головна ідея нових санкцій Євросоюзу. Стосуватимуться вони не лише тих, хто відповідає за розробку хімзброї чи застосовує її. Але й тих, хто допомагає чи заохочує до цього.

"Це рішення, яке ухвалили сьогодні, надає нам нові правові рамки, аби бути активнішими щодо цього питання, яке нас надзвичайно хвилює", - говорить Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики.

Ті, хто потрапить під санкції - не зможуть подорожувати до ЄС. Окрім того, підсанкційним особам та компаніям заморозять рахунки та активи. А європейські компанії не матимуть права надавати їм кошти. Ідея належить Франції та Великій Британії, які налаштовані не дозволити Росії та Сирії знову вдатися до використання хімічної зброї. І це не останні санкції, що зараз готує Євросоюз, заявив український міністр Павло Клімкін, який теж прибув на зустріч.

"Я думаю, що найближчим часом, може навіть на наступній Європейській раді будуть спеціальні санкції, там де це стосується кібербезпеки. І там, і там ми будемо працювати з нашими британськими друзями", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Павло Клімкін прибув, щоб також поінформувати партнерів і про ситуацію в Азовському морі. Там, нагадаю, Росія блокує судна, які прямують до України. Оскільки страждають від цього і європейські кораблі - Київ просить у ЄС ввести нові санкції проти Москви. Поговорив про безпеку в Азовському морі Павло Клімкін і з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Окрім цього, зустрівся з очільником угорського МЗС, уперше після обопільної висилки консулів.

"Після всіх цих подій, нам потрібні реальні консультації - це будуть консульські консультації, ми домовились про їх проведення", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Дійшли згоди і щодо скандальної посади "Уповноваженого міністра по Закарпаттю". Павло Клімкін запевнив, Петер Сіярто пообіцяв, що Угорщина змінить цю назву найближчими днями.