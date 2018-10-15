Возле станции метро "Харьковская" произошла массовая драка со стрельбой (фото) [ Редактировать ]
В Киеве недалеко от станции метро "Харьковская" произошла масштабная драка между двумя компаниями молодых людей.
По словам очевидцев, в происшествии участвовали около 40 человек славянской и восточной внешности, сообщает "Информатор".
Потасовка началась через дорогу от ТРЦ New way на улице Архитектора Вербицкого. Посетители лотереи "Космолот" не сошлись во мнениях, после чего сочли решить вопрос дракой с использованием холодного оружия.
У одного из участников был пистолет, поскольку после драки на земле остались лежать патроны от травматического оружия. Во время разбирательств один из мужчин разбил лобовое стекло рядом стоящего авто столбиком для парковки.
Однако, когда на место драки прибыл полицейский патруль, никого из участников конфликта там не оказалось.
Свидетелем стал собственник автомобиля, которому разбили лобовое стекло.
На асфальте осталась дорожка крови, которая вела к зданию лотереи. Проходящие мимо люди сообщили, что одного человека забрала "скорая".
Тем временем на том же месте в автомобиле обнаружили взрывчатку.
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