Знаменитый Кот Апельмон, который принадлежит народному синоптику Наталке Диденко сообщил о том, когда украинцам ждать существенного похолодания.

Об этом сообщается на странице Zoo Bonus в Facebook.

Кот Апельмон сообщил, что начало недели в Украине будет теплым и сухим. Однако он предупредил о том, что возможны сильные туманы и порекомендовал животным вешать яркие ошейники, чтобы не потерять.

"Начало недели в Украине снова подарит нам благоприятную синоптическую ситуацию. Антициклон будет определять сухую, преимущественно солнечную и теплую погоду. Во всех областях дождей не предвидится. Местами вероятные туманы, которые будут ухудшать видимость до 300-500 метров. Поэтому желательно во время утренних и вечерних уличных прогулок надевать на животное яркий ошейник или любое другое заметное отличие", - сказано в сообщении.

Температура воздуха будет колебаться от +17 до +23 градусов. Однако по ночам станет совсем холодно. Кот Апельмон просит не забывать закрывать балконы и окна.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, + 17 + 21 градус, а в западных областях и на юге + 19 + 23 градуса. Ночи будут холодными, + 2 + 9 градусов, не забывайте закрывать окна и балконы и не забывайте на балконах котов, которые любят греться на солнышке", - рассказал кот-синоптик.

В столице также будет тепло и сухо. А вот настоящее похолодание ожидается 21 октября, которое начнется с западных областей и распространится по всей территории страны.

"В Киеве до конца недели будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха в течение дня + 16 + 21 градус. В ночные часы ожидается + 3 + 7 градусов. Похолодание придет в Украину из западных областей 21 октября, в дальнейшем распространится на остальные области нашей страны. Однако пока снижение температуры воздуха будет постепенным и не резким, до + 9 + 15 градусов", - предупредил Апельмон.

Также еще одна синоптик дала шокирующий прогноз на зиму.