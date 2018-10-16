Почему Украина выслала венгерского консула: заявление Климкина [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Украина была вынуждена выслать консула Венгрии в Берегово, поскольку тот нарушал как украинское, так и международное законодательство. Кроме того, дипломат призвал к манипуляциям с документами.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Мы выслали консула, поскольку он нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, осуществляя на нашей территории действия, которые мы не позволяли ему осуществлять. Вторых, он нарушил украинское законодательство, он нарушил международное законодательство, но он одновременно еще и призвал скрывать факты выдачи венгерских паспортов (на Закарпатье - ред.). И третье, он еще призвал к манипуляциям с документами: там показываете украинский паспорт, здесь показываете венгерский паспорт", - отметил дипломат.
Венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью".
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