Украина была вынуждена выслать консула Венгрии в Берегово, поскольку тот нарушал как украинское, так и международное законодательство. Кроме того, дипломат призвал к манипуляциям с документами.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы выслали консула, поскольку он нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, осуществляя на нашей территории действия, которые мы не позволяли ему осуществлять. Вторых, он нарушил украинское законодательство, он нарушил международное законодательство, но он одновременно еще и призвал скрывать факты выдачи венгерских паспортов (на Закарпатье - ред.). И третье, он еще призвал к манипуляциям с документами: там показываете украинский паспорт, здесь показываете венгерский паспорт", - отметил дипломат.

Венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью".