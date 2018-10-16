Щонайменше 13 людей загинуло внаслідок раптової повені на півдні Франції. Ще 5 - травмовані і один - зник безвісти. Напередодні у кількох районах департаменту Од за кілька годин випала тримісячна норма опадів. Вода у місцевій річці сягнула найвищого рівня за 127 років.

Сильна течія повикорчовувала дерева, позмивала асфальт і позносила автомобілі. Люди, рятуючись, вилазили на дахи.

На місці працюють 350 рятувальників. На підмогу чекають іще стільки ж.

"Усе почалося минулої ночі. Спочатку дуже довго лив дощ. А тоді ми почули, як шумить вода. Я натиснув на вимикач світла, але воно не загорілося. Я спустив із ліжка ноги, а на підлозі була вода. Я пішов на кухню, спробував відчинити двері. Спочатку нічого не вийшло. За дверима було по пояс води", - розповідає Жан-Марк, місцевий житель.